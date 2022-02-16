Валльмарк о матче с Россией: «Не думаю, что Есмантович позвонит мне. Будет здорово сыграть против одноклубников из ЦСКА»

Нападающий ЦСКА и сборной Швеции Лукас Валльмарк поделился ожиданиями от матча против команды России в 1/2 финала Олимпиады-2022.

«Не думаю, что Игорь Есмантович позвонит мне до игры со сборной России [и предложит не забивать в полуфинале]. Если серьезно, просто здорово будет сыграть против сборной России, против одноклубников из ЦСКА. Это будет весело. Конечно, все хотят победить.

Не знаю, в чем секрет, что я забиваю в каждом матче на Олимпиаде. У нас играет много классных хоккеистов. Конечно, сегодня нам помог несколько случайный гол, а также тот факт, что у канадцев прошлым вечером был матч. Но в целом мы усердно работаем.

У русских хорошая, квалифицированная команда. С некоторыми я периодически переписываюсь. Но то, что нам предстоит, – это совсем другая история. Я думаю, что эта игра будет веселой, и мы подойдем к ней в полной боевой готовности. Посмотрим, смогу ли я забить Ивану Федотову. Надеюсь, мне это удастся», – сказал Валльмарк.