Алексей Кудашов: «Ротенберг постоянно в хоккее, есть образование. В истории немало не игравших людей, ставших хорошими тренерами»

Тренер сборной России ответил на вопросы про возглавляющего СКА и президента и советника штаба национальной команды .

– Как думаете, может ли получиться у Ротенберга в роли главного тренера? И как оцениваете его решение таковым стать?

– В истории можно найти немало примеров людей, не игравших в хоккей на профессиональном уровне, но ставших хорошими тренерами.

У Романа Борисовича есть образование, и он постоянно в хоккее. Время покажет.

– Главный оппонент Ротенберга Игорь Есмантович как раз играл. Вы с ним даже пересекались на несколько лет как одноклубники в «Крыльях Советов». Что он был за хоккеист и можно ли было увидеть в нем будущего руководителя?

– Довольно интересный игрок, приглашавшийся в сборную, что в советские времена говорило само за себя.

Даже если ты тогда играл не на чемпионате мира, а, допустим, на «Призе «Известий», – это уже высокий уровень.

Он старше, я тогда был еще совсем молодой. Хотя много времени проводили вместе, команда была дружная.

Не задумывался, кем Есмантович станет дальше, но, наверное, что-то можно было предположить. Организаторские способности у него всегда присутствовали.

– Есмантович как советник сейчас как-то себя проявляет? Звонит кому-то из штаба, расспрашивает, советует?

– Мне – точно нет. Лучше задать этот вопрос Алексею Юрьевичу (Жамнову). Он на этом уровне больше общается, – сказал Кудашов.

России нужно срочно переосмыслить подготовку к топ-турнирам. Нынешний формат тормозит наш хоккей