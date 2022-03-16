Якушев про Овечкина: «Без пандемии был бы уже вторым по голам. Последнее слово в этом сезоне он еще не сказал»

рад выходу на чистое 3-е место по голам в истории НХЛ.

Россиянин забросил 767-ю шайбу в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и Гретцки (894).

«Весь хоккейный мир поздравляет его. Когда он сравнялся с Ягром, написал ему: «Саня, только вперед. Отступать некуда». Так что он молодец.

Очень сожалею, что в свое время была пандемия. Если бы не она, то был бы уже на втором месте.

Дай бог Саше здоровья, он свое последнее слово в этом сезоне еще не сказал», – считает двукратный олимпийский чемпион.

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