Галиев о матчах с ЦСКА: «Отыгрыш в серии с «Северсталью» придает «Динамо» уверенности»

высказался о подготовке «Динамо» к матчам с в Кубке Гагарина.

– Вчера не тренировались, сегодня немного покатались, был такой «втягивающий» день. Думаю, что завтра будет полноценная раскатка – и уже будут более высокие скорости.

Готовимся полным ходом. Все готовы. Плей-офф, второй раунд, на первый план выходит тактика. Красивого хоккея может и не быть. 1:0, 2:1 – цена ошибки очень велика.

– Вы отдыхали меньше, чем игроки ЦСКА.

– Не знаю по поводу ЦСКА, но мы в тонусе. Отыгрыш в серии с «Северсталью» придает уверенности и закаляет характер. Думаю, что это даже плюс на начальном этапе.

– Подскажете партнерам по игре Федотова?

– Да нас сегодня только собрали, еще ничего не обсуждали. Обсудим, тренер вратарей все подскажет и покажет. Это их секреты.

С Ефремовым еще не играл в одном звене, но думаю, что у нас все будет хорошо. Он парень с характером, у него хорошая скорость. Думаю, что он нам пригодится.

Советов по игре на краю ему не давал. Учитывая, что он играл в центре, если будет нужно, он может взять вбрасывания. В этом даже есть свои плюсы, – сказал форвард .