Форвард «Динамо» Ефремов: «ЦСКА больше отдыхал, зато мы в тонусе. Нам нельзя столько удаляться»

Форвард поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА.

Команды 17 марта начинают серию 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Не думаю, что в серии с ЦСКА будут какие-то сюрпризы. Они знают нас, мы знаем их – в сезоне много раз играли с ними. Они готовятся, мы готовимся. Думаю, что никаких сюрпризов не будет.

Ничего страшного, что они больше отдыхали, зато мы в тонусе, у нас была игровая практика.

Все начинается сначала, стартует второй раунд. Готовимся. Все будет хорошо.

– Вы за время плей-офф прошли путь от непопадания в состав до первого звена.

– На самом деле, просто так получилось, что сегодня меня поставили в первое звено. Ребята уехали, кто-то заболел – и сейчас у нас такие тройки. То, что я не попал в состав на первый матч плей-офф, это ничего страшного. Я готовился, поэтому никаких проблем.

В большинстве у нас есть своя спецбригада, сыгранная, а я играю в меньшинстве, и это моя роль.

– Обсуждается ли в команде тема удалений? Ведь если будете так же часто удаляться с ЦСКА, как и в первом раунде, то неизбежно проиграете.

– Согласен с вами. Вы все правильно говорите. Мы говорили и после первого матча, и после второй игры – каждый день говорим, что нужно меньше удаляться. С ЦСКА и тем более нельзя столько удалений получать. Надеюсь, что все сделали выводы, и удалений будет минимум, – отметил Ефремов.