Леонид Вайсфельд: «Северсталь» сделала шаг вперед. Совершить подвиг и пройти «Динамо» не получилось, но и этот результат неплохой»

назвал основную причину неудачи в первом раунде.

Команда проиграла «Динамо» (3-4 в серии).

– «Северсталь» заслужила аплодисменты, несмотря на поражение?

– Череповчане качественно провели сезон и сделали шаг вперед. Они ведь в прошлом году также встречались с «Динамо» в первом раунде и смогли выиграть в серии только один матч. А сейчас борьба шла до седьмой встречи, и победитель оставался неизвестен до последней секунды.

Совершить подвиг и пройти «Динамо» не получилось. Но и этот результат неплохой. и вся организация могут занести этот сезон себе в актив.

На самом деле основная причина неудачи «Северстали» в первом раунде – недостаток плей-оффного опыта у большинства ее игроков. Кроме трех побед у череповчан были и другие матчи, когда они играли очень хорошо, как минимум не хуже, чем , но дожать соперника не смогли, – сказал бывший генменеджер клубов .