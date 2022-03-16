Михайлов об Овечкине: «Человек-шайба. У него есть силы, чтобы побить рекорд Гретцки»

считает, что у есть силы, чтобы побить рекорд Гретцки.

Россиянин забил 767-й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и (894).

«Я рад, что он сделал это, вот есть человек-шайба, Овечкин является одним из таких людей. Желаю ему побить рекорд Гретцки, я думаю, что у него есть силы и желание для этого.

Овечкин не забивал два матча после того, как сравнялся с Яромиром Ягром? Здесь не стоит говорить о психологическом давлении, он просто взял передышку – чтобы забить, нужно отдать много сил и энергии. Человек же тоже иногда психологически и физически устает, сделал паузу, забил, молодец.

Вот у людей есть завтрак, обед и ужин, иногда пропускают обед, вот считайте, что Овечкин пропустил обед. Играть никогда не тяжело, он играет и получает огромнейшее удовольствие от этого, не знаю, есть ли у него цель. Третье место – это здорово, второе – хорошо, а первое – самое лучшее. Я думаю, что пока Овечкин будет играть, он не будет отвлекаться на разговоры о его достижении.

Вы посмотрите на статистику, сколько он забивал в последние годы. Поэтому было ясно, что в этом сезоне он догонит Ягра и перегонит других. Для меня не было сюрпризом, что Овечкин догнал Ягра», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин – лучший европейский снайпер в истории НХЛ! Обошел Ягра – чех поздравил его, но пригрозил вернуться