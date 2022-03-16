Александр Кожевников: «Овечкин создает правильный, настоящий образ России»

считает, что создает правильный образ России.

Россиянин забил 767-й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Саша молодец! Ожидаемое достижение, но при этом заоблачное. Теперь надо выходить на второе место. Там не такой большой отрыв. Видимо, отложит это уже на следующий сезон.

Очень ценно, что Овечкин дарит такие эмоции. Создает правильный, человечный и настоящий образ России», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин – лучший европейский снайпер в истории НХЛ! Обошел Ягра – чех поздравил его, но пригрозил вернуться