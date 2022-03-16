Форвард «Салавата» Башкиров о серии с «Трактором»: «Нужно контролировать эмоции и не отвечать после свистка»

подчеркнул необходимость сохранять спокойствие в матчах против «Трактора».

проведет первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина против челябинского клуба 17 марта.

– хорошая техничная команда. Может быть, где-то они не любят силовой борьбы. За счет желания и плотной игры нужно их обыгрывать.

С прошлого сезона тренер у них остался тот же, да и стиль примерно похож. Серия с «Нефтехимиком» показала, что многое решила игра в большинстве, которое «Трактор» реализовал.

Нужно уметь контролировать свои эмоции, быть посдержаннее и не отвечать после свистка. Мы работаем нашей спецбригадой над большинством. Надеюсь, что порадуем в этой серии», – сказал нападающий «Салавата Юлаева».