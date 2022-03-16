Шакир Мухамадуллин: «У «Трактора» остались легионеры, которые могут воспользоваться моментом, если дать шанс. Будем стараться не удаляться»

поделился мыслями о предстоящей серии с .

– С нетерпением ждем серию. Противостояние начнется уже завтра. Разбираем соперника, делаем акценты на важные мелочи.

– Ты долго не играл. Насколько сложной получилась для тебя серия с «Сибирью»?

– Почти три месяца был без игровой практики. Первое время было немного тяжело в плане координации на льду и понимании игры. С первых смен начал от простого и тихо возвращался к своему стилю.

– Какова роль дисциплины в этой серии?

– Дисциплина сыграет огромную роль. В принципе, в плей-офф большинство и меньшинство решает исход матча. У соперника остались легионеры, которые могут воспользоваться моментом, если им дать шанс. Будем стараться не удаляться, – сказал защитник .