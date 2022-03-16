Евгений Бирюков: «Игроки «Салавата» должны выпрыгивать из штанов в плане характера – это главное в плей-офф»

считает, что игроки «Салавата» должны выпрыгивать из штанов в плане характера.

– Предстоит очень интересная серия. Наша команда в полной боевой готовности. Соперника разобрали, тренерский штаб внес корректировки перед предстоящим матчем. – организованная команда, которая хорошо реализует большинство.

– Почти все считают «Трактор» фаворитом. Насколько это раскрепощает «Салават»?

– Мы не думаем об этом, все мысли об игре, концентрируемся на своих действиях. Увидим, что будет.

– Перед сезоном «Салават» критиковали за избыток возрастных защитников, но при этом команда пропустила меньше всех в регулярке. За счет чего удалось наладить оборону?

– В обороне играет вся команда. Мы начали работать в защите лучше, чем в прошлом году. За счет этого и пришел такой результат.

– В чем нужно превзойти «Трактор», чтобы выиграть серию?

– Мы должны выпрыгивать из штанов в плане характера – это главное в плей-офф. Конечно, необходимо играть правильно, но надо что-то доставать извне.

– не покинул команду вместе с остальными легионерами и иностранными тренерами. Это вызывает уважение?

– В такой ситуации у каждого свои мысли. Огромная благодарность тренеру, что он здесь. Да, ребята уехали, но в команде есть другие игроки, в том числе и молодые, которые доказали, что могут выходить и забивать. Считаю, что «Салават» способен на многое, – сказал защитник .