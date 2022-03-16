Томи Лямся: «Думаю, «Салават» будет андердогом в серии с «Трактором»

считает, что «Салават» будет андердогом в серии с .

Начинается второй раунд плей-офф. Думаю, в этом противостоянии мы будем андердогом. У соперника отмечу четыре хорошо играющих звена, отличное большинство, хороший голкипер, поэтому нам будет непросто. Сильный соперник.

– Бывшая вторая спецбригада, молодые игроки, ребята на двусторонних контрактах стали ключом к победе над «Сибирью». Стало ли ваше мнение о них выше? Может быть, жалеете, что раньше не давали им столько времени?

– Начнем с того, что у меня есть уверенность в нашей молодежи. Благодаря вызову, который они получили в серии с «Сибирью», они выросли. Теперь их ждет новый вызов, парням снова нужно прибавлять. Я доволен тем, как они прогрессируют. Вообще, все четыре линии должны полностью отдаваться игре, работать на полную. За счет этого мы можем иметь шансы на успех.

За две недели непросто поменять свою роль в команде, когда ушли ключевые игроки. Важно, как ребята будут на это реагировать. Мы довольны, что они смогли правильно воспользоваться этим шансом и стали лучше. Такой же игры ждем во втором раунде.

– Какие моменты станут ключевыми в серии с «Трактором»? Какую задачу вы ставите команде на первые две игры в Челябинске?

– У нас, естественно, есть план, мы анализировали соперника. Но я не буду всех секретов раскрывать, потому что «Трактор», наверное, тоже смотрит эту пресс–конференцию (улыбается). А если серьезно, то ключевой будет игра в неравных составах. Мы должны зарабатывать больше большинства, нежели соперник.

– Прошлогодний «Трактор» и нынешний – это принципиально разные команды?

– В какой-то степени система сохранилась. Ключевое, что в нее смогли внедрить более сильных игроков, это очень важный момент, – сказал главный тренер .