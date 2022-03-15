Президент «Динамо»: «Дисциплина несколько хромает, это было видно по седьмой игре. Серию с «Северсталью» удалось переломить за счет воли, духа»

Президент «Динамо» отметил проблему команды с дисциплиной по итогам первого раунда Кубка Гагарина.
В первом раунде бело-голубые победили «Северсталь» со счетом 4-3 в серии.
«Победа, конечно, получилась трудной.
Нужно было выигрывать в первых двух матчах, тогда было бы все хорошо. И второй вопрос, конечно, касается дисциплины: она несколько хромает, и по сегодняшней [седьмой] игре это было видно.
Серию удалось переломить за счет воли, духа», – сказал Виктор Воронин.
Во втором раунде плей-офф «Динамо» встретится с ЦСКА. Первая игра серии состоится 17 марта.