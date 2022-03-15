Президент «Динамо»: «Дисциплина несколько хромает, это было видно по седьмой игре. Серию с «Северсталью» удалось переломить за счет воли, духа»

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Президент «Динамо» отметил проблему команды с дисциплиной по итогам первого раунда Кубка Гагарина.

В первом раунде бело-голубые победили «Северсталь» со счетом 4-3 в серии.

«Победа, конечно, получилась трудной.

Нужно было выигрывать в первых двух матчах, тогда было бы все хорошо. И второй вопрос, конечно, касается дисциплины: она несколько хромает, и по сегодняшней [седьмой] игре это было видно.

Серию удалось переломить за счет воли, духа», – сказал Виктор Воронин.

Во втором раунде плей-офф «Динамо» встретится с ЦСКА. Первая игра серии состоится 17 марта.

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