Президент «Динамо»: «Дисциплина несколько хромает, это было видно по седьмой игре. Серию с «Северсталью» удалось переломить за счет воли, духа»

Президент отметил проблему команды с дисциплиной по итогам первого раунда Кубка Гагарина.

В первом раунде бело-голубые победили со счетом 4-3 в серии.

«Победа, конечно, получилась трудной.

Нужно было выигрывать в первых двух матчах, тогда было бы все хорошо. И второй вопрос, конечно, касается дисциплины: она несколько хромает, и по сегодняшней [седьмой] игре это было видно.

Серию удалось переломить за счет воли, духа», – сказал Виктор Воронин.

Во втором раунде плей-офф «Динамо» встретится с ЦСКА. Первая игра серии состоится 17 марта.