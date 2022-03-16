Дмитрий Сватковский: «СКА-Арена» – хорошее название. Оно подтверждает приверженность клубу, звучит емко, конкретно и ясно»

Дмитрий Сватковский поделился мыслями о названии новой арены СКА.

«Это открытый вопрос. Мы считаем, что «СКА-Арена» – хорошее название. Оно подтверждает приверженность клубу. Звучит емко, конкретно и ясно.

Но если будет хорошее предложение, конечно, мы его рассмотрим. В любом случае во время чемпионата мира никакого нейминга не будет. Здесь такие же правила, как в футболе», – сказал гендиректор «СКА Арены».

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