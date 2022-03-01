Тардиф о позиции ИИХФ по ЧМ-2023 в России: «Не отменили, потому что хотелось бы еще где-то сохранять оптимизм»

Президент ИИХФ считает, что ЧМ-2023 все-таки может пройти в России.

Люк Тардиф высказался о ситуации с санкциями ИИХФ против российского хоккея.

Сборные и клубы были отстранены от международных турниров, Новосибирск и Омск лишились права проведения МЧМ-2023.

ЧМ-2023 запланировано провести в Санкт-Петербурге.

« 2023 года не отменили, потому что хотелось бы еще где-то сохранять оптимизм. Будем очень рады вернуться в обычную ситуацию», – сказал Тардиф.

Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионаты мира (взрослый и молодежный), МЧМ-2023 тоже забирают