Тардиф о позиции ИИХФ по ЧМ-2023 в России: «Не отменили, потому что хотелось бы еще где-то сохранять оптимизм»

Теги ФХР ИИХФ ЧМ по хоккею Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ считает, что ЧМ-2023 все-таки может пройти в России. 

Люк Тардиф высказался о ситуации с санкциями ИИХФ против российского хоккея. 

Сборные и клубы были отстранены от международных турниров, Новосибирск и Омск лишились права проведения МЧМ-2023.

ЧМ-2023 запланировано провести в Санкт-Петербурге. 

«Чемпионат мира 2023 года не отменили, потому что хотелось бы еще где-то сохранять оптимизм. Будем очень рады вернуться в обычную ситуацию», – сказал Тардиф.

Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионаты мира (взрослый и молодежный), МЧМ-2023 тоже забирают

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные