Юрий Новиков: «Легионеры нужны КХЛ. Жаль, что уезжают, иностранцы вносят свою культуру, заставляют наших учить английский язык»

заявил, что иностранные хоккеисты нужны в .

– Сегодня весь мир, если отбросить эти проблемы, все равно должен искать пути коммуникации.

В одиночку ни одна страна не проживет – это медицинский факт. Это касается всех областей, в том числе спорта и хоккея. Поэтому никто не против участия иностранцев в наших соревнованиях. Но мы, в первую очередь, говорим о достойных спортсменах.

В хоккее мы не можем учитывать большой отток игроков за океан, что ослабляет наш внутренний чемпионат. Но «караул» кричать не надо, от этого нам никуда не уйти.

Ребятами надо гордиться. Нужно только поднимать качество работы детских спортшкол. Я не против легионеров, хотя не жалую иностранных тренеров.

Жаль, что они уезжают, потому что легионеры вносят свою культуру, заставляют наших ребят учить английский язык и начинают сами учить русский.

Это то, что нужно спорту. Будем надеяться, что сейчас все успокоится, а следующий хоккейный сезон предстанет во всей красе.

– То есть вы считаете, что легионеры нужны КХЛ?

– Конечно, легионеры нужны КХЛ. У нас много команд. А то, что нужны и свои молодые игроки, – это как дважды два четыре. Если достойные иностранцы, то почему бы и нет?

Единственное – я за наших тренеров. Но мы столкнулись с потерей традиций и шарахаемся, как ничейная шайба, – ищем атакующий хоккей, оборонительный.

А все было придумано нашими великими советскими тренерами. Но сейчас потихоньку стали это возвращать, – заявил заслуженный тренер России.