Нестеров о большинстве сборной на Олимпиаде: «Шипачева перегрузили информацией, делали из него Кучерова. Вадима и Гусева подзакрыли, давай откровенно: скорости у них нет»

заявил о недопонимании с тренерами сборной России по игре в большинстве на Олимпиаде.

«Сначала не пошло большинство – было некоторое недопонимание, потому что тренерский штаб требовал одно, а у нас есть свои наигрыши. Потом они всех поменяли: я с Шипачевым выходил, хотя там Войнов должен был играть.

Федоров и Гончар руководили большинством. Изначально были такие же наигрыши, как в ЦСКА. Потом начали, мне кажется, что-то выдумывать. У нас были четыре защитника, которые могли выйти в большинстве.

Я так этого и не понял, если честно: у тебя есть два ведущих защитника, которые играют в своих клубах. У тебя есть связка Шипачев – Галиев – Войнов. К ним двух человек поставить. Цээсковская связка – четыре человека. К нам просто Гусева поставили, и все.

Тренеры предлагали, и мы предлагали. Но нам начали статистику показывать: например, у швейцарцев первый бросок идет за 10 секунд. Это классика. А у нас 35 секунд.

КХЛ – это одна лига. Самое главное, что на Олимпиаде у тебя появляется больше ответственности. Там другой уровень совсем, люди по-другому играют. Клюшки по-другому стоят. В КХЛ чуть-чуть проморгал – шайба прошла. А там все четко было.

Посмотри на Шипачева. У него ни одна подкидка не прошла – ни в центр, ни на дальнюю. Думаю, его перегрузили информацией.

Из него делали Кучерова, который и отдает, и бросает. Думаю, ему не дали раскрыться. Все привыкли, что Шипачев и Гусев набирают очки, выделяются. А их тут подзакрыли. Давай откровенно: скорости у них нет», – сказал защитник сборной России и ЦСКА.