Крэйг Вудкрофт: «11 из 12 периодов серии со СКА были равными. Минскому «Динамо» не хватило реализации»

считает, что минское «Динамо» играло на равных со в серии Кубка Гагарина.

– Чего не хватило, чтобы пройти в первом раунде СКА?

– 11 из 12 периодов этой серии были равными. Только второй период первой игры не удался.

Мы показали, что можем играть с таким соперником на равных, делать все для победы. Но не хватило реализации голевых моментов, готовности сделать решающий ход.

На мой взгляд, все решили три главных фактора. Индивидуально мастерство, реализация моментов, скорость.

Высокая скорость доставляет проблемы защитникам и заставляет чаще удаляться. СКА не надо много шансов, чтобы забросить в плей-офф. Индивидуально мастерство игроков этой команды очень высокое.

Нам надо это принять. И работать над этим, чтобы побеждать. Чтобы обыгрывать в плей-офф лидеров лиги, надо проделать большой объем работы. Команда и клуб хотят двигаться вперед. Все игроки должны хотеть развиваться. Они должны быть голодными до побед. Они должны ненавидеть проигрывать. Тогда настанут моменты больших побед. Мы близки к этому.

– Несколько белорусских игроков дебютировали в КХЛ. Что скажете о них?

– Все знают, что одна из наших глобальных целей – развитие белорусских хоккеистов. В том числе молодых. Минское – это место, где они могут прогрессировать. И делают это.

Илья Усов, Владимир Алистров остались в команде с прошлого сезона. Они улучшили свою игру, стали показывать более зрелые и грамотные действия на льду, проявлять лидерские качества.

Еще один пример – Колосов. Он показал, что продолжает развиваться. Алексей проявлял себя в напряженных матчах.

здорово начал свой дебютный сезон в . Затем вмешались ковид, травмы. Плюс он на несколько недель отлучался в состав молодежной сборной на чемпионат мира. В общем у него были взлеты и спады. Но в целом он провел хороший сезон.

То же самое могу сказать о Сергее Сапего. Он здорово проявил себя для дебютного сезона, стал важным игроком в оборонительной линии.

Никита Пышкайло получил шанс, когда в команде было много заболевших. Он показал, что готов играть на таком уровне. Считаю, что у него большое будущее, это очень важно для клуба, – сказал главный тренер минского «Динамо».