Директор «Металлурга» о Кошечкине: «Лучшего вратаря в России на данный момент я не знаю»

считает Василия Кошечкина лучшим вратарем в России на данный момент.

– Второй год подряд во втором раунде «Металлург» сыграет с . В чем ваша команда изменилась за это время?

– «Металлург» стал быстрее, маневреннее и мобильнее. Может быть, стали немного ниже по росту, чем в прошлом году, но зато гораздо быстрее.

– Вас как менеджера, который комплектовал команду, радует, что «Металлург» избавился от зависимости от одного звена и концепция ударного топ-9 работает?

– Скажу больше: у нас не три звена, а четыре. В прошлой серии четвертое звено проделало большую работу. Во-первых, хорошо сыграли в меньшинстве. Во-вторых, Акользин, Кошелев и Неколенко набирали очки и забивали голы. У нас все четыре звена могут обеспечить результат.

– Команда в плей-офф осталась без основного вратаря Юхо Олкинуоры. Не волновались за , что после длительного восстановления его может подвести здоровье?

– Я Василия знаю давно – и как хоккеиста, и как человека. Лучшего вратаря в нашей стране на данный момент я не знаю. И не знаю, будет ли он в ближайшее время. Не было никаких сомнений по поводу Василия, – сказал спортивный директор .