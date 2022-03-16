Леонид Вайсфельд: «С мускулами у «Авангарда» все в порядке, а вот мастерства не хватает. Хотя сам механизм команды работает как часы»

считает, что система работает на 100%.

Во втором раунде плей-офф сыграет с .

– Готов ли «Авангард» вновь стать лучшим клубом на Востоке?

– Этому может помешать ограниченное количество игроков обороны – играть тяжелые серии в четыре-пять защитников трудно. Правда, Хартли заявил, что это для «Авангарда» не помеха, посмотрим… Потому что можно успешно сыграть в две пары защитников и два матча, и даже три. Но мы же сейчас говорим о главном трофее? С этой точки зрения недостаток игроков обороны выглядит проблемой или как минимум зоной риска для «Авангарда».

Можно констатировать, что система Хартли, которую он создавал в регулярном чемпионате, сейчас работает на 100%. Но, с другой стороны, лично мне кажется, что с таким подбором исполнителей решать большие задачи сложно. С мускулами у «Авангарда» все в порядке, а вот мастерства не хватает. Хотя сам механизм команды работает как часы.

«Магнитка» – менее системная команда, нежели «Авангард». В этой серии столкнутся два разных стиля. И вопрос не в том, чей предпочтительнее, важнее, кто будет лучше готов. «Ястребы» станут гнуть свою линию, они по-другому играть просто не смогут. Команда Хартли под соперника не подстраивается, – сказал бывший генменеджер клубов .