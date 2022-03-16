Егор Яковлев: «Авангард» ничем не удивляет. Много лет играет в один и тот же хоккей, который приносит им пользу»

считает, что играет в один и тот же хоккей много лет.

– Как оцените текущее состояние «Металлурга»?

– Отличное состояние. У нас было много времени. Отдохнули и хорошо потренировались. Короткие тренировки, готовимся к матчу, разбираем соперника.

– Какие ощущения от «Авангарда», который ослаб от потери двух ведущих защитников, но компенсирует это агрессивной атакой?

– «Авангард» ничем не удивляет. Играет в один и тот же хоккей много лет, который приносит им пользу. В прошлом году мы играли с ними на этой же стадии. Сейчас сделаем все возможное, чтобы провести эту серию не так, как в том сезоне.

– В прошлом году затащил «Авангард» в финал. В этом сезоне он неважно отыграл на Олимпиаде, но, вернувшись в команду, снова показывает топ-уровень. Вы разбирали его дополнительно?

– Когда перед тобой еще пять вратарей ловят все на себя, и очень мало шайб доходят до створа, все голкиперы будут хорошие. Надо доводить шайбу до него. Это принесет свою пользу, – сказал защитник .