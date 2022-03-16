Воробьев о серии с «Авангардом»: «Я мотивирован на 120 процентов. Знаем, в какой хоккей они играют»

сообщил, что мотивирован на 120% перед серией с «Авангардом».

– Какие впечатления «Авангард» оставил по сезону?

– «Авангард» – чемпионская команда. Мы четыре раза сыграли с ними в сезоне. Думаю, особых секретов нет ни для нас, ни для них. Знаем, в какой хоккей они играют, и готовимся к классике – противостоянию и .

– Принципиальность между «Металлургом» и «Авангардом» остается?

– Конечно. Для меня точно.

– В регулярке выигрывали только хозяева. Эта особенность может работать в плей-офф?

– На первые два матча было бы неплохо, а потом – наоборот.

– Насколько команда физически и эмоционально близка к оптимальному состоянию?

– У нас была довольно приличная пауза. Надо сразу войти в ритм игры. Все нормально, готовимся в штатном режиме. Все, что мы задумывали, мы сделали.

– Насколько велика ваша мотивация обыграть в плей-офф ? Год назад его «Авангард» выбил «Металлург», а всего в истории только два тренера выигрывали серии у канадского тренера.

– Хартли так Хартли. Надо серию выигрывать, а не Хартли обыгрывать. Для меня мотивация – выиграть серию. Я и так мотивирован на 120 процентов, – сказал главный тренер «Металлурга».