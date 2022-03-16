Воробьев о серии с «Авангардом»: «Я мотивирован на 120 процентов. Знаем, в какой хоккей они играют»

Илья Воробьев сообщил, что мотивирован на 120% перед серией с «Авангардом».
– Какие впечатления «Авангард» оставил по сезону?
– «Авангард» – чемпионская команда. Мы четыре раза сыграли с ними в сезоне. Думаю, особых секретов нет ни для нас, ни для них. Знаем, в какой хоккей они играют, и готовимся к классике – противостоянию «Металлурга» и «Авангарда».
– Принципиальность между «Металлургом» и «Авангардом» остается?
– Конечно. Для меня точно.
– В регулярке выигрывали только хозяева. Эта особенность может работать в плей-офф?
– На первые два матча было бы неплохо, а потом – наоборот.
– Насколько команда физически и эмоционально близка к оптимальному состоянию?
– У нас была довольно приличная пауза. Надо сразу войти в ритм игры. Все нормально, готовимся в штатном режиме. Все, что мы задумывали, мы сделали.
– Насколько велика ваша мотивация обыграть в плей-офф Боба Хартли? Год назад его «Авангард» выбил «Металлург», а всего в истории КХЛ только два тренера выигрывали серии у канадского тренера.
– Хартли так Хартли. Надо серию выигрывать, а не Хартли обыгрывать. Для меня мотивация – выиграть серию. Я и так мотивирован на 120 процентов, – сказал главный тренер «Металлурга».