Шуми Бабаев: «У Овечкина такой характер, что он сам себя постоянно заводит и хочет стать лучшим»

поделился мнением о влиянии 5-летнего контракта на игру .

Россиянин продлил соглашение с в июле 2021 года.

«Для таких игроков, как Овечкин, присутствие контракта – это просто гарантия того, что у тебя есть будущее. Но это никак не подстегивает и никак не успокаивает. Это просто подразумевает то, что человек продолжает делать свою работу.

У него такой характер, что он сам себя постоянно заводит и хочет стать лучшим. Это просто гарантия будущего для его семьи и для него самого. Поэтому он продолжает делать свою работу и старается каждый раз выполнять ее все лучше и лучше», – сказал агент

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