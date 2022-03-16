Кузнецов об Овечкине: «Никогда не говорим о его рекордах. После завершения карьеры где-нибудь посидим и все вспомним»

планирует обсудить с Овечкиным все его рекорды после завершения карьеры.

Форвард высказался о том, что его партнер обогнал Яромира Ягра и вышел на 3-е место по голам в истории НХЛ.

«Он очень близок ко всем нам, мы даже никогда не говорим о его рекордах. Надеюсь, что когда однажды завершу карьеру, он все еще будет со мной дружить.

Тогда мы где-нибудь посидим и вспомним все эти вехи. Сейчас же перевернем страницу и будем думать о завтрашнем дне», – сказал Кузнецов.

Отметим, что именно Евгений забрал шайбу из ворот «Айлендерс» после 767-го гола Овечкина.

Овечкин забил 767-й гол в НХЛ и вышел на 3-е место в истории, обогнав Ягра. До Хоу – 34 шайбы