Кузнецов об Овечкине: «Никогда не говорим о его рекордах. После завершения карьеры где-нибудь посидим и все вспомним»

Евгений Кузнецов планирует обсудить с Овечкиным все его рекорды после завершения карьеры.
Форвард «Вашингтона» высказался о том, что его партнер Александр Овечкин обогнал Яромира Ягра и вышел на 3-е место по голам в истории НХЛ.
«Он очень близок ко всем нам, мы даже никогда не говорим о его рекордах. Надеюсь, что когда однажды завершу карьеру, он все еще будет со мной дружить.
Тогда мы где-нибудь посидим и вспомним все эти вехи. Сейчас же перевернем страницу и будем думать о завтрашнем дне», – сказал Кузнецов.
Отметим, что именно Евгений забрал шайбу из ворот «Айлендерс» после 767-го гола Овечкина.
Овечкин забил 767-й гол в НХЛ и вышел на 3-е место в истории, обогнав Ягра. До Хоу – 34 шайбы