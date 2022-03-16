Овечкин о том, что обошел Ягра: «Если бы не КХЛ, он был бы вторым по голам в истории. Может, и первым. Но что есть, то есть, я счастлив»

высказался о том, что обогнал по голам в НХЛ.

«Это очень круто. Когда обходишь таких легенд, это остается в истории навсегда. Надеюсь, кто-нибудь побьет и мой рекорд. Посмотрим.

Особенный момент, конечно. Если бы Ягр не уехал в , то был бы вторым по голам в истории. Может, и первым. Но что есть, то есть. Сейчас я счастлив. Быть первым среди европейских игроков, среди российских игроков – это классно.

Просто закрыл глаза и бросил. У меня были неплохие моменты в предыдущих играх. Наконец, Кузя выиграл вбрасывание прямо на мою клюшку. Забить Варли, очень хорошему другу, тоже приятно», – сказал Овечкин.

Овечкин забил 767-й гол в НХЛ и вышел на 3-е место в истории, обогнав Ягра. До Хоу – 34 шайбы

Ягр поздравил Овечкина: «Продолжай забивать. Я еще не ушел из хоккея. Есть шанс, что вернусь и начну погоню»