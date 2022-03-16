Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди игроков из Европы. В топ-5 – Ягр, Селянне, Курри и Сундин

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди игроков из Европы.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:3 Б).
Россиянин (767 голов в 1256 матчах) обошел Яромира Ягра (766 голов в 1733 матчах) и установил новый рекорд.
В топ-5 также входят Теему Селянне (684 гола в 1451 матче), Яри Курри (601 гол в 1251 матче) и Матс Сундин (564 гола в 1346 матчах).
Овечкин забил 767-й гол в НХЛ и вышел на 3-е место в истории, обогнав Ягра. До Хоу – 34 шайбы