Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди игроков из Европы. В топ-5 – Ягр, Селянне, Курри и Сундин

стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди игроков из Европы.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:3 Б).

Россиянин (767 голов в 1256 матчах) обошел (766 голов в 1733 матчах) и установил новый рекорд.

В топ-5 также входят (684 гола в 1451 матче), (601 гол в 1251 матче) и (564 гола в 1346 матчах).

Овечкин забил 767-й гол в НХЛ и вышел на 3-е место в истории, обогнав Ягра. До Хоу – 34 шайбы