Ягр поздравил Овечкина: «Продолжай забивать. Я еще не ушел из хоккея. Есть шанс, что вернусь и начну погоню за тобой»

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Яромир Ягр поздравил Александра Овечкина с 3-м местом среди лучших снайперов НХЛ.

Россиянин забил 767-й гол в лиге и обошел Ягра (766). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801). 

«Алекс, Великая Восьмерка, мои поздравления! Теперь ты стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди европейских игроков.

Но продолжай забивать. Продолжай, потому что, как ты знаешь, я еще не ушел из хоккея.

Есть шанс, что я вернусь и начну погоню за тобой», – сказал Ягр, подмигнув. 

50-летний чех продолжает карьеру хоккеиста. Он выступает за клуб «Кладно», которым сам же и владеет. 

Овечкин забил 767-й гол в НХЛ и вышел на 3-е место в истории, обогнав Ягра. До Хоу – 34 шайбы

Ягр – Овечкину про 767-й гол: «Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлением. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ»

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