Артем Батрак: «Авангард» – самая системная команда, но потеря двух защитников критична. Фаворитом считаю «Металлург»

Теги Авангард Металлург Мг Василий Кошечкин Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Артем Батрак Юхо Олкинуора Хоккей

Артем Батрак назвал фаворита в серии между «Металлургом» и «Авангардом» в Кубке Гагарина.

– Для меня эта серия будет самой интересной из всех остальных.

Хочется посмотреть, как «Авангард» будет дальше действовать без двух защитников. У «Металлурга» уехал Юхо Олкинуора, но там есть Василий Кошечкин, у него больше опыта. Нельзя сказать, что это к лучшему, но Василий – безальтернативно первый номер.

Потеря двух защитников «Авангардом» критична и интересно, как команда выйдет из этой ситуации. «Ак Барс» обыграли по инерции, а «Металлург», на мой взгляд, будет сильнее.

Невозможно еще одну серию выиграть, выходя в пять защитников. Для меня загадка, как «Авангард» будет действовать в этой ситуации.

– В чем преимущества каждого из соперников?

– Фаворитом этой серии я считаю «Металлург». Даже если смотреть на составы команд, в Магнитогорске он обширнее, солиднее.

В пользу «Авангарда» говорит то, что он является чемпионом и благодаря этому переигрывает соперников. Потому что есть уверенность в своих силах, понимание, что надо делать, и система у команды Боба Хартли просто невероятная.

«Авангард» – это самая системная команда, которую я видел за время своей работы комментатором. Мол, ушли два человека – неважно, мы выдержим и так. Настолько тяжело было «Ак Барсу», что он даже не выходил «2 в 1».

Тот гол Стивена Кэмпфера в овертайме в пятом матче – это единственный такой момент.

В «Авангарде» никто нигде не уступает ни в чем, все время идет подстраховка. У соперника шансов минимум. Ты смотришь на своеобразного робота, который не ошибается вообще, – заявил комментатор КХЛ ТВ.

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