Артем Батрак: «Авангард» – самая системная команда, но потеря двух защитников критична. Фаворитом считаю «Металлург»

Артем Батрак назвал фаворита в серии между «Металлургом» и в Кубке Гагарина.

– Для меня эта серия будет самой интересной из всех остальных.

Хочется посмотреть, как «Авангард» будет дальше действовать без двух защитников. У уехал Юхо Олкинуора, но там есть , у него больше опыта. Нельзя сказать, что это к лучшему, но Василий – безальтернативно первый номер.

Потеря двух защитников «Авангардом» критична и интересно, как команда выйдет из этой ситуации. «Ак Барс» обыграли по инерции, а «Металлург», на мой взгляд, будет сильнее.

Невозможно еще одну серию выиграть, выходя в пять защитников. Для меня загадка, как «Авангард» будет действовать в этой ситуации.

– В чем преимущества каждого из соперников?

– Фаворитом этой серии я считаю «Металлург». Даже если смотреть на составы команд, в Магнитогорске он обширнее, солиднее.

В пользу «Авангарда» говорит то, что он является чемпионом и благодаря этому переигрывает соперников. Потому что есть уверенность в своих силах, понимание, что надо делать, и система у команды просто невероятная.

«Авангард» – это самая системная команда, которую я видел за время своей работы комментатором. Мол, ушли два человека – неважно, мы выдержим и так. Настолько тяжело было «Ак Барсу», что он даже не выходил «2 в 1».

Тот гол Стивена Кэмпфера в овертайме в пятом матче – это единственный такой момент.

В «Авангарде» никто нигде не уступает ни в чем, все время идет подстраховка. У соперника шансов минимум. Ты смотришь на своеобразного робота, который не ошибается вообще, – заявил комментатор КХЛ ТВ.