Прохоркин о серии с «Металлургом»: «Индивидуальное мастерство будет более заметно, чем с «Ак Барсом». Они любят играть в атакующий хоккей»

поделился ожиданиями перед серией Кубка Гагарина против .

– Очень интересно будет играть. «Металлург» все-таки занял первое место в регулярке, играет в другом стиле. Надеюсь, что для всех болельщиков это будет интересный хоккей.

– На какие игровые компоненты «Металлурга» Боб Хартли просит обращать внимание в первую очередь? Что самое опасное?

– Все знают, что они любят играть в атакующий хоккей. В в этой команде преобладает индивидуальное мастерство.

На этом будем концентрироваться, чтобы не сбиваться в их хоккей, чтобы они не обыгрывали нас «1 в 1».

– Летом ты прошел всю предсезонку в составе «Металлурга». Можешь ли сейчас как-то помочь тренерскому штабу при подготовке к серии?

– Да, мы уже встречались с Бобом и обсудили нюансы. Тренерский штаб и так все знает – они просматривают игры, как играли по ходу сезона.

Все, что мы видели и знаем – все положили в копилку. От этого будем отталкиваться.

– Сейчас все говорят, что серия с «Магниткой» будет не такой плотной, как с «Ак Барсом» – у «Металлурга» много мастеров, но и у «Авангарда» тоже. Это и тебя касается: ты даже с Казанью пытался идти в обыгрыш, и это часто получалось. Можно ли сказать, что с «Металлургом» будет больше простора для тебя, Никиты Сошникова, Арсения Грицюка, чтобы исполнять что-то индивидуально?

– Индивидуальное мастерство здесь будет более заметно, чем с «Ак Барсом», потому что «Ак Барс» играл ближе к нашему стилю – плотно и агрессивно.

Не думаю, что «Магнитка» не будет толкаться, а просто кататься, но все-таки они играют в атакующий хоккей, и у них все равно это будет преобладать.

– Серия с для «Авангарда» в целом получилась, но в чем нужно прибавить команде?

– Я не знаю. Мы играем уже в тот хоккей, нужно ли что-то прибавлять… Просто выигрывать, тут уже не до прибавления, скажем так.

Нужно просто держать уровень и выигрывать игры. Главное – не сбавлять сейчас, – сказал нападающий .