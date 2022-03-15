Хартли о серии против «Металлурга»: «Противостояние с топ-клубом – хороший вызов для «Авангарда». Сказал ребятам, чтобы наслаждались моментом»

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Боб Хартли поделился ожиданиями от серии с «Металлургом». 

«Авангард» сыграет с клубом из Магнитогорска в серии второго раунда Кубка Гагарина. 

«Нам предстоит противостояние с топ-клубом, с чемпионом регулярки, это хороший вызов для нас.

Мы знаем, что у «Металлурга» глубокий состав, возможно самый глубокий в лиге, много сильных сторон: скорость, взаимопомощь, защитники здорово подключаются к атакам, вратари сильны. Но мы заслужили право сыграть с ними. Я сказал своим ребятам, чтобы они наслаждались этим моментом. Ждем старта серии.

Главное сейчас – подготовка. В это время года все команды друг друга прекрасно знают. Времени для тренировок остается крайне мало, когда начинается плей-офф. У нас сейчас крайне важные дни, происходит финальная настройка», – сказал главный тренер омского клуба. 

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