Боб Хартли: «У «Металлурга» практически нет слабых мест. Они знают ситуацию «Авангарда» с защитниками, но мы чувствуем себя уверенно»

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Боб Хартли считает, что магнитогорского «Металлурга» практически нет слабых мест.

Главный тренер «Авангарда» ответил на вопросы в преддверии старта второго раунда Кубка Гагарина.

– По своему игровому стилю «Ак Барс» и «Металлург» схожи? Было ли что-то принципиально новое в плане подготовки к этой серии?

– Это два отличных клуба, две сильные команды. В плей-офф не бывает простых матчей, простых серий.

Всегда нужно готовиться к чему-то неожиданному. Понятно, что стили игры у них отличаются, но если говорить о «Металлурге», то это команда, у которой практически нет слабых мест.

– Вы отметили, что у «Металлурга», возможно, самый глубокий состав в лиге. К сожалению, у «Авангарда» сейчас есть проблемы с комплектом защитников. Судя по всему, будет играть пять взрослых защитников. Готовы ли они на физическом уровне и на эмоциональном выдерживать соперничество с вариативным, глубоким нападением «Металлурга»?

– Нет сомнений, что сейчас все знакомы с нашей ситуацией на синей линии. Будем действовать в этих обстоятельствах, ничего не можем с этим поделать.

Стоит отметить, что четыре наших опытных нападающих на синей линии – потрясающие профессионалы, они здорово относятся к делу и они знают, как позаботиться о себе.

Игры будут идти через день. Будем давать им отдых в перерывах между матчами – это тоже пойдет на пользу.

В такой ситуации мы действовали в серии с «Ак Барсом», потеряли Готовца. После третьего и до шестого матча играли так же, как и будем действовать с «Металлургом».

Понятно, что соперник знает нашу ситуацию, но мы чувствуем себя уверенно. Плюс еще Семен Чистяков добавляет. Поэтому мы будем работать в прежнем режиме, – сказал Хартли.

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