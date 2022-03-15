Боб Хартли: «У «Металлурга» практически нет слабых мест. Они знают ситуацию «Авангарда» с защитниками, но мы чувствуем себя уверенно»

Боб Хартли считает, что магнитогорского «Металлурга» практически нет слабых мест.
Главный тренер «Авангарда» ответил на вопросы в преддверии старта второго раунда Кубка Гагарина.
– По своему игровому стилю «Ак Барс» и «Металлург» схожи? Было ли что-то принципиально новое в плане подготовки к этой серии?
– Это два отличных клуба, две сильные команды. В плей-офф не бывает простых матчей, простых серий.
Всегда нужно готовиться к чему-то неожиданному. Понятно, что стили игры у них отличаются, но если говорить о «Металлурге», то это команда, у которой практически нет слабых мест.
– Вы отметили, что у «Металлурга», возможно, самый глубокий состав в лиге. К сожалению, у «Авангарда» сейчас есть проблемы с комплектом защитников. Судя по всему, будет играть пять взрослых защитников. Готовы ли они на физическом уровне и на эмоциональном выдерживать соперничество с вариативным, глубоким нападением «Металлурга»?
– Нет сомнений, что сейчас все знакомы с нашей ситуацией на синей линии. Будем действовать в этих обстоятельствах, ничего не можем с этим поделать.
Стоит отметить, что четыре наших опытных нападающих на синей линии – потрясающие профессионалы, они здорово относятся к делу и они знают, как позаботиться о себе.
Игры будут идти через день. Будем давать им отдых в перерывах между матчами – это тоже пойдет на пользу.
В такой ситуации мы действовали в серии с «Ак Барсом», потеряли Готовца. После третьего и до шестого матча играли так же, как и будем действовать с «Металлургом».
Понятно, что соперник знает нашу ситуацию, но мы чувствуем себя уверенно. Плюс еще Семен Чистяков добавляет. Поэтому мы будем работать в прежнем режиме, – сказал Хартли.