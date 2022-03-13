Владимир Антипов: «Пара «Салават» – «Трактор» будет украшением плей-офф. Серия решится в шестом-седьмом матче»

Теги Салават Юлаев Трактор Владимир Антипов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Антипов считает, что в серии «Салават» – «Трактор» нет явного фаворита.

– Я в предвкушении очень интересной серии. Считаю, что встретятся абсолютно равные команды. Отсюда и жду упорной борьбы.

Осмелюсь предположить, что серия решится в шестом-седьмом матче. Эта пара будет украшением нынешнего плей-офф!

– То, что у «Салавата Юлаева» не будет легионеров, станет преимуществом для «Трактора»?

– Хоккеисты Уфы с уходом легионеров получили возможность проявить себя. Они будут играть с двойной мотивацией, что мы и увидели в серии с «Сибирью».

– Фаворита в серии, думаете, нет?

– Явного фаворита нет, будет крутой хоккей. Но все-таки поставлю на победу «Салавата» – как раз из-за мотивации игроков после ухода легионеров. Наши российские ребята стали получать больше игрового времени и возможность проявить свои способности, занять лидерские позиции, – сказал экс-нападающий «Салавата Юлаева» и «Трактора».

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