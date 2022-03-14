Илья Карпухин: «Не думаю, что уход легионеров ослабил «Салават» – они сплотились. Главная цель «Трактора» – Кубок Гагарина»

не считает, что уход легионеров ослабил состав «Салавата Юлаева».

Защитник рассказал о подготовке ко второму раунду Кубка Гагарина.

– Подготовка идет полным ходом. Все по плану.

Мы быстро закончили первый раунд – четыре игры провели, было очень много времени подготовиться ко второму кругу. Чувствую себя физически хорошо, думаю, как и вся команда.

– Ты принимал участие в прошлогодней серии с «Салаватом Юлаевым». Можно ли провести параллели между той серией и предстоящим противостоянием?

– Соперник тот же самый и стиль игры у них не изменился. Картинка не меняется. Мы сделали работу над ошибками. Я считаю, эти матчи будут намного интереснее.

– Владимир Ткачев заявил, что отсутствие легионеров у «Салавата Юлаева» не будет преимуществом для «Трактора». Согласны с ним?

– Да, конечно. Думаю, у них легионеры ушли, поэтому они, наоборот, сплотились даже больше.

Я не думаю, что это сильно ослабило . Они сильны именно командой. Мы не смотрим на фамилии, будем выполнять свою работу.

– Насколько команда нацелена в этом году завоевать ?

– Конечно, самая главная цель – Кубок Гагарина. Но эту цель надо дробить на более мелкие.

Сейчас не надо заглядывать куда-то далеко вперед – у нас четыре игры с «Салаватом Юлаевым», мы просто готовимся к ним. У нас нет вчера, есть только сегодня. Идем, плавно дробя цели – к главной, – сказал Карпухин.