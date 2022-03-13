Кирилл Сафронов: «Если россияне вернутся из НХЛ, КХЛ от этого только выиграет. Но об этом пока рано говорить»

Кирилл Сафронов поделился мыслями о том, что НХЛ приостановила отношения с КХЛ.

– Сможет ли вообще НХЛ прожить без русского хоккея?

– Из-за всего происходящего сейчас прежде всего страдают простые люди во всем мире. Понятно, что болельщики в НХЛ приходят смотреть на лучших игроков планеты. А все наши игроки точно не на последних ролях в заокеанской лиге.

Но, если россияне вернутся на родину, КХЛ от этого только выиграет. Однако об этом пока рано говорить. Пока ребята выступают в НХЛ за свои команды. И хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше, – сказал экс-защитник СКА.

НХЛ приостановила отношения с КХЛ. Как это повлияет на наш хоккей?