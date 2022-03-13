Светлов о плей-офф КХЛ: «Хочется, чтобы традиции наступательной игры, которая в моде в НХЛ, быстрее возвращались и в наш чемпионат»

Сергей Светлов поделился мнением об игре клубов КХЛ в плей-офф.
– В плане тактики плей-офф интересен?
– Увидели несколько эффектных, агрессивных матчей – в сериях СКА – Минск, «Динамо» – «Северсталь», «Магнитка» – «Барыс». Но все-таки хочется, чтобы традиции наступательной игры, которая сегодня в моде в НХЛ, быстрее возвращались и в наш чемпионат.
Стихия атакующего хоккея помогает расти молодым и выводит нашу школу на новый уровень. Будем надеяться, что во втором раунде команды сыграют более открыто, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.