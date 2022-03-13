Светлов о плей-офф КХЛ: «Хочется, чтобы традиции наступательной игры, которая в моде в НХЛ, быстрее возвращались и в наш чемпионат»

Сергей Светлов поделился мнением об игре клубов в плей-офф.

– В плане тактики плей-офф интересен?

– Увидели несколько эффектных, агрессивных матчей – в сериях – Минск, – «Северсталь», «Магнитка» – . Но все-таки хочется, чтобы традиции наступательной игры, которая сегодня в моде в , быстрее возвращались и в наш чемпионат.

Стихия атакующего хоккея помогает расти молодым и выводит нашу школу на новый уровень. Будем надеяться, что во втором раунде команды сыграют более открыто, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.