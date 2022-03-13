Кирилл Сафронов: «Кузьменко стоит попробовать свои силы в НХЛ. Такие хоккеисты ценятся в Северной Америке»

Кирилл Сафронов считает, что Андрею Кузьменко стоит попробовать свои силы в НХЛ.

– Доказал ли Кузьменко, что готов к переходу в НХЛ? На него сейчас есть спрос за океаном.

– Мне Андрей очень нравится, всегда его отмечаю. Он очень быстрый, резкий, прекрасно владеет своим телом, что важно на маленьких площадках. Умеет менять направление движения, все эти его «улитки»... Такие хоккеисты в Северной Америке ценятся. Ну, и статистика этого форварда говорит сама за себя. Особенно в нынешнем сезоне. Мало того, что он забивает и отдает, у него еще и «плюс-минус» очень хороший.

Думаю, Кузьменко, несомненно, стоит попробовать свои силы в НХЛ и, возможно, у него все получится. У такого игрока есть шанс не просто поехать за океан, но и там закрепиться, показать свое мастерство.

– Но попасть за океан, похоже, россиянам будет в ближайшее время сложнее. НХЛ приняла решение прекратить все отношения с КХЛ и клубами лиги, а также с агентами игроков, которые продолжают работать в России.

– Сейчас такая обстановка. Все на нервах, каждый день приносит какие-то новые негативные новости нашей стране. Поэтому не стоит особо реагировать на все то, что пишут. Просто болеть за наших ребят в НХЛ, следить за российским чемпионатом. И надеяться, что ситуация разрешится, настанет мир, и все будет как прежде, – сказал экс-защитник СКА.