Подъяпольский о результативности Войнова: «Человек не просто так два раза выиграл Кубок Стэнли»

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Владислав Подъяпольский сообщил, что не удивлен результативной игрой Вячеслава Войнова.

Защитник «Динамо» набрал 8 (4+4) очков в 6 играх серии плей-офф с «Северсталью» (3-3).

«Человек не просто так два раза выиграл Кубок Стэнли. Он хорошо попадал, мне хорошо закрывали обзор. Ничего страшного, мы разберем эти моменты.

«Северсталь» впервые в серии выиграла домашний матч? Дай бог, чтобы был такой перелом. Я уже сказал, что седьмая игра самая важная. Тут получаешь удовольствие в плей-офф – это другая игра», – сказал вратарь «Северстали».

Седьмой матч серии пройдет 14 марта в Москве.

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