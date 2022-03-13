Директор «Северстали»: «Нет опасений, что Разин куда-то уйдет. Это будет чисто его желание – захочет или нет»

Теги Северсталь КХЛ Андрей Разин Николай Тимашов Даниил Вовченко ТАСС Николай Канаков Никита Гуслистов Хоккей

Директор «Северстали» не опасается, что тренер Андрей Разин уйдет из команды. 

«Разин у нас на контракте еще на следующий год – вообще разговоров нет. Это будет чисто его желание – захочет он уйти или нет. У нас нет опасений, что он куда-то уйдет.

Тимашов, Гуслистов, Вовченко – все они ограниченно свободные агенты, сам по себе никто уйти не может. Только за компенсацию», – сказал Николай Канаков.

Разин возглавляет клуб с 2018 года. Под его руководством «Северсталь» вышла в плей-офф и довела серию первого раунда с «Динамо» до седьмого матча. 

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