Директор «Северстали»: «Нет опасений, что Разин куда-то уйдет. Это будет чисто его желание – захочет или нет»

Директор не опасается, что тренер уйдет из команды.

«Разин у нас на контракте еще на следующий год – вообще разговоров нет. Это будет чисто его желание – захочет он уйти или нет. У нас нет опасений, что он куда-то уйдет.

Тимашов, Гуслистов, Вовченко – все они ограниченно свободные агенты, сам по себе никто уйти не может. Только за компенсацию», – сказал Николай Канаков.

Разин возглавляет клуб с 2018 года. Под его руководством «Северсталь» вышла в плей-офф и довела серию первого раунда с «Динамо» до седьмого матча.