Леонид Вайсфельд: «У «Авангарда» не было громадного преимущества, но он превосходил «Ак Барс» в мелочах»

Леонид Вайсфельд поделился мнением о результате серии плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».
Казанская команда проиграла шестой матч со счетом 0:2 и уступила в серии – 2-4.
«В шестой игре «Авангард» вообще ничего не дал создать «Ак Барсу». Без просвета. Вот «Северсталь» с «Динамо» играют серию – там какие-то качели, не знаешь, чем закончится. А тут громадного преимущества у «Авангарда» не было, но в мелочах он превосходил соперника.
Согласен, что на защитников омичей выпала огромная нагрузка после ухода Покки и Каски. Интересно посмотреть, чем это закончится. В долгую это не будет работать. Одну серию можно сыграть, а вот дальше будет сложно. Как говорил Андрей Николишин, если ты всегда играл по 12 минут, а потом тебе дали 16 – это большая разница.
Например, Войнов привык проводить на льду много времени, а Чистяков – не уверен. Нужно рациональное распределение сил. Если человек не привык столько играть, то ему будет сложно», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.