Леонид Вайсфельд: «У «Авангарда» не было громадного преимущества, но он превосходил «Ак Барс» в мелочах»

Леонид Вайсфельд поделился мнением о результате серии плей-офф КХЛ между и .

Казанская команда проиграла шестой матч со счетом 0:2 и уступила в серии – 2-4.

«В шестой игре «Авангард» вообще ничего не дал создать «Ак Барсу». Без просвета. Вот с играют серию – там какие-то качели, не знаешь, чем закончится. А тут громадного преимущества у «Авангарда» не было, но в мелочах он превосходил соперника.

Согласен, что на защитников омичей выпала огромная нагрузка после ухода Покки и Каски. Интересно посмотреть, чем это закончится. В долгую это не будет работать. Одну серию можно сыграть, а вот дальше будет сложно. Как говорил Андрей Николишин, если ты всегда играл по 12 минут, а потом тебе дали 16 – это большая разница.

Например, Войнов привык проводить на льду много времени, а Чистяков – не уверен. Нужно рациональное распределение сил. Если человек не привык столько играть, то ему будет сложно», – сказал бывший генменеджер клубов .