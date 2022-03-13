Форвард «Северстали» Лишка о 7-м матче с «Динамо»: «Будет нервная игра. Нужно избегать удалений»

высказался перед решающим матчем с .

Форвард поделился мнением о ходе серии (3-3) первого раунда Кубка Гагарина.

«Согласен с нашим тренером, который говорил, что седьмой матч – самое вкусное в плей-офф. Мы с юных лет играем в хоккей, стараемся получать от этой игры удовольствие, и нам не надо бояться ответственности.

Никто не знает, что потом случится и как повернется ситуация. Сейчас мы здесь и пытаемся выиграть кубки, и это то, чего мы хотим достичь.

В составе «Динамо» много мастеровитых игроков, команда здорово играет в большинстве, и нам нужно избегать удалений, соблюдать игровую дисциплину. Думаю, эти вещи – ключи к успеху.

Что касается игры в неравных составах, мы не раз смотрели видео с матчами этого соперника и знаем ряд вещей, которые нам нужно делать. В седьмом матче будет нервная игра, ошибки сыграют важную роль», – сказал Лишка.