Вайсфельд о Квартальнове: «В топ-клубах его стратегия не работает. Он очень хороший тренер, но для других задач»

считает Дмитрия Квартальнова очень хорошим тренером.

«Ак Барс» под руководством специалиста вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив (2-4) в серии.

– Вы говорили, что Боб Хартли переигрывает Дмитрия Квартальнова. Это действительно тренерское поражение «Ак Барса»? Или есть другие причины?

– Давайте скажем по-другому – это тренерская победа «Авангарда». Не сказал бы, чтобы были иные причины. Если брать состав, нельзя говорить, что у «Авангарда» он на порядок лучше. В серии все было очень близко, а в последнем матче омская команда абсолютно ничего не дала создать .

– «Ак Барсу» действительно помешала прямолинейная, некреативная игра?

– Стратегия, которую исповедует «Ак Барс», в том числе при , работала, когда уровень игроков был значительно выше. В Казани была возможность подписывать хоккеистов лучше, чем в других командах. А сейчас потолок зарплат и вытекающие из этого вещи. Мне, например, значительно интереснее смотреть на игру «Нефтехимика», чем «Ак Барса».

– Чего Дмитрию Квартальнову как тренеру не хватило в «Ак Барсе» за это время?

– То же, чего не хватило в ЦСКА и «Локомотиве». Тренеры, которые работают в КХЛ, высокого уровня и в принципе не могут быть плохими. Но смотря какие задачи и какая команда.

Для небольших команд стратегия, которую исповедует Квартальнов, работает, а для топ-клубов – нет. Вот и все. Он очень хороший тренер, но для других задач, – сказал бывший генменеджер клубов .