Вайсфельд о Квартальнове: «В топ-клубах его стратегия не работает. Он очень хороший тренер, но для других задач»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов Леонид Вайсфельд Дмитрий Квартальнов Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина потолок зарплат Хоккей

Леонид Вайсфельд считает Дмитрия Квартальнова очень хорошим тренером.

«Ак Барс» под руководством специалиста вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4) в серии. 

– Вы говорили, что Боб Хартли переигрывает Дмитрия Квартальнова. Это действительно тренерское поражение «Ак Барса»? Или есть другие причины?

– Давайте скажем по-другому – это тренерская победа «Авангарда». Не сказал бы, чтобы были иные причины. Если брать состав, нельзя говорить, что у «Авангарда» он на порядок лучше. В серии все было очень близко, а в последнем матче омская команда абсолютно ничего не дала создать «Ак Барсу».

– «Ак Барсу» действительно помешала прямолинейная, некреативная игра?

– Стратегия, которую исповедует «Ак Барс», в том числе при Зинэтуле Билялетдинове, работала, когда уровень игроков был значительно выше. В Казани была возможность подписывать хоккеистов лучше, чем в других командах. А сейчас потолок зарплат и вытекающие из этого вещи. Мне, например, значительно интереснее смотреть на игру «Нефтехимика», чем «Ак Барса».

– Чего Дмитрию Квартальнову как тренеру не хватило в «Ак Барсе» за это время?

– То же, чего не хватило в ЦСКА и «Локомотиве». Тренеры, которые работают в КХЛ, высокого уровня и в принципе не могут быть плохими. Но смотря какие задачи и какая команда.

Для небольших команд стратегия, которую исповедует Квартальнов, работает, а для топ-клубов – нет. Вот и все. Он очень хороший тренер, но для других задач, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

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