Вайсфельд о вылете «Ак Барса»: «Это не проблема Квартальнова. Проблема руководства, что на него сделали ставку»

высказался о работе в .

Казанский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4) в серии.

«Здесь не играет роли то, что я думаю о нем. Самое главное, что думают руководители «Ак Барса».

У меня изначально было большое сомнение, что проект увенчается успехом. Так и произошло – вылет в первом круге.

Это не проблема Квартальнова, что «Ак Барс» проиграл. Это проблема руководства, что на Квартальнова сделали ставку», – считает бывший генменеджер клубов КХЛ.