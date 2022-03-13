«Авангард» о серии с «Ак Барсом»: «Неплохо Боб погулял с Барсиком? 🤗»

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«Авангард» напомнил о видео с котом Барсиком после победы над «Ак Барсом»

Омский клуб выбил казанцев из плей-офф, одержав победу в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4-2. 

«Неплохо Боб погулял с Барсиком? 🤗» – говорится в инстаграме «Авангарда». 

Клуб выложил отрывок из видео «Как успокоить Барсика?», которым анонсировал серию с «Ак Барсом».

В ролике главный тренер команды Боб Хартли представлен в качестве хозяина кота по кличке Барсик. Эпизод происходит в кабинете ветеринара.

 
 
 
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Публикация от Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside)

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