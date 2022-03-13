«Авангард» о серии с «Ак Барсом»: «Неплохо Боб погулял с Барсиком? 🤗»

«Авангард» напомнил о видео с котом Барсиком после победы над .

Омский клуб выбил казанцев из плей-офф, одержав победу в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4-2.

«Неплохо Боб погулял с Барсиком? 🤗» – говорится в инстаграме «Авангарда».

Клуб выложил отрывок из видео «Как успокоить Барсика?», которым анонсировал серию с «Ак Барсом».

В ролике главный тренер команды представлен в качестве хозяина кота по кличке Барсик. Эпизод происходит в кабинете ветеринара.