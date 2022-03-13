Светлов об «Авангарде»: «Системная оборона, многие броски блокировались. Грубецу было комфортно»

Теги Ак Барс Авангард Сборная Чехии по хоккею КХЛ Кубок Гагарина Сергей Светлов олимпийский хоккейный турнир Шимон Грубец Хоккей

Сергей Светлов считает, что «Авангард» переиграл «Ак Барс» тактически. 

Омский клуб выиграл у казанского серию первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4-2. 

– За счет чего «Авангард» остановил «Ак Барс»?

– «Авангард» переиграл соперника во многом тактически. Едва ли не в каждом матче Казань внешне вроде бы владела инициативой, но именно игровой класс обладателя Кубка Гагарина все равно чувствовался и проявлялся. Бросалась в глаза системная оборона «ястребов», многие броски блокировались, вратарю Грубецу было комфортно, как следствие – два сухих матча.

Знаю вратарей, которые не любят блокировок бросков, поскольку опасаются рикошетов. Обычно это относится к габаритным голкиперам, которые корпусом перекрывают практически все ворота – им нужно видеть шайбу, рикошеты для них опаснее, чем чистый бросок. Так вот в случае с Грубецом ситуация другая, он знает, какие броски будут блокироваться, ему комфортно.

Кстати, обратите внимание, что на Олимпиаде в составе сборной Чехии Грубец, мягко говоря, не блеснул, поскольку чешская защита порой играла авантюрно, было мало блоков. Тогда как в плей-офф КХЛ чех уже второй год подряд – лучший. Вот что значит удобная для вратаря и выстроенная система игры! – считает Светлов. 

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