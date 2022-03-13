Светлов об «Авангарде»: «Системная оборона, многие броски блокировались. Грубецу было комфортно»

считает, что переиграл тактически.

Омский клуб выиграл у казанского серию первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4-2.

– За счет чего «Авангард» остановил «Ак Барс»?

– «Авангард» переиграл соперника во многом тактически. Едва ли не в каждом матче Казань внешне вроде бы владела инициативой, но именно игровой класс обладателя Кубка Гагарина все равно чувствовался и проявлялся. Бросалась в глаза системная оборона «ястребов», многие броски блокировались, вратарю Грубецу было комфортно, как следствие – два сухих матча.

Знаю вратарей, которые не любят блокировок бросков, поскольку опасаются рикошетов. Обычно это относится к габаритным голкиперам, которые корпусом перекрывают практически все ворота – им нужно видеть шайбу, рикошеты для них опаснее, чем чистый бросок. Так вот в случае с Грубецом ситуация другая, он знает, какие броски будут блокироваться, ему комфортно.

Кстати, обратите внимание, что на Олимпиаде в составе сборной Чехии Грубец, мягко говоря, не блеснул, поскольку чешская защита порой играла авантюрно, было мало блоков. Тогда как в плей-офф чех уже второй год подряд – лучший. Вот что значит удобная для вратаря и выстроенная система игры! – считает Светлов.