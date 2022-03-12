Арсений Грицюк: «Авангард» владел преимуществом в серии с «Ак Барсом», все было под контролем. Мы показали хороший хоккей, на скоростях»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Корбан Найт Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк подвел итоги серии против «Ак Барса» (4-2) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Как настраивались на матч? Показалось, что «Ак Барс» перехватил инициативу в серии.

– Может, это вам так показалось. А у нас было все под контролем. Мы владели преимуществом в серии, и у нас еще были матчи в запасе.

Мы просто хотели закончить серию как можно скорее. Выиграть в Казани не получилось, игра перешла к нам домой. И сегодня мы собрались с ребятами, что нужно заканчивать серию, пора уже готовиться к следующей команде.

Думаю, мы показали сейчас хороший хоккей, на скоростях. Для меня это первый плей-офф, очень понравилась сама атмосфера в раздевалке. Это не регулярный сезон, а что-то другое. Это для меня новый опыт.

– «Авангард» играл в четыре взрослых защитника плюс молодой Чистяков. Как вы в обороне выдержали?

– Я благодарен, что пацаны пластаются за нас. Понятно, что они наедаются, и где-то надо сыграть попроще. Во втором периоде особенно, когда длинные лавочки и неудобные смены.

Надо нападающим думать о том, что за ними – ребята, которые уже поднаелись в смене. Где-то попроще войти в зону, без потерь. И у нас сегодня это получалось, был игровой ритм. И я не видел, чтобы кто-то тяжело задыхался.

– От вашей связки с Найтом и Толчинским ждешь больше рок-н-ролла. Это вам Хартли запрещает креативить?

– Нет, на самом деле. Мы пока нащупываем игру. Мы весь сезон играли в других сочетаниях. Я знаю Найта. Он всегда подстрахует, поможет сзади. Мне очень нравится этот центральный. Я получаю много удовольствия, играя с ним. Вы сами видите, какие передачи он раздает.

Мы с Толчинским начали больше тренироваться, когда я приехал с Олимпиады. К сожалению, не удалось поработать раньше, до сборной.

Лишь пару тренировок вместе провели. Я понимаю его потенциал, способности. Может, мы неправильно его используем – я в том числе. Ему нужно дать больше места в углах, больше пространства. Он может создать ситуацию, выведя тебя на бросок.

Но мы все равно забиваем голы, и дай бог, чтобы это продолжалось. Толчинский и Найту отдает, и у него самого моментов куча.

Я ему говорю, что надо забивать. Но думаю, что мы еще проанализируем матчи. И надеюсь, что у нас будет еще больше моментов, – сказал нападающий «Авангарда».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные