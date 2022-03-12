Арсений Грицюк: «Авангард» владел преимуществом в серии с «Ак Барсом», все было под контролем. Мы показали хороший хоккей, на скоростях»

подвел итоги серии против (4-2) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Как настраивались на матч? Показалось, что «Ак Барс» перехватил инициативу в серии.

– Может, это вам так показалось. А у нас было все под контролем. Мы владели преимуществом в серии, и у нас еще были матчи в запасе.

Мы просто хотели закончить серию как можно скорее. Выиграть в Казани не получилось, игра перешла к нам домой. И сегодня мы собрались с ребятами, что нужно заканчивать серию, пора уже готовиться к следующей команде.

Думаю, мы показали сейчас хороший хоккей, на скоростях. Для меня это первый плей-офф, очень понравилась сама атмосфера в раздевалке. Это не регулярный сезон, а что-то другое. Это для меня новый опыт.

– «Авангард» играл в четыре взрослых защитника плюс молодой Чистяков. Как вы в обороне выдержали?

– Я благодарен, что пацаны пластаются за нас. Понятно, что они наедаются, и где-то надо сыграть попроще. Во втором периоде особенно, когда длинные лавочки и неудобные смены.

Надо нападающим думать о том, что за ними – ребята, которые уже поднаелись в смене. Где-то попроще войти в зону, без потерь. И у нас сегодня это получалось, был игровой ритм. И я не видел, чтобы кто-то тяжело задыхался.

– От вашей связки с Найтом и Толчинским ждешь больше рок-н-ролла. Это вам Хартли запрещает креативить?

– Нет, на самом деле. Мы пока нащупываем игру. Мы весь сезон играли в других сочетаниях. Я знаю Найта. Он всегда подстрахует, поможет сзади. Мне очень нравится этот центральный. Я получаю много удовольствия, играя с ним. Вы сами видите, какие передачи он раздает.

Мы с Толчинским начали больше тренироваться, когда я приехал с Олимпиады. К сожалению, не удалось поработать раньше, до сборной.

Лишь пару тренировок вместе провели. Я понимаю его потенциал, способности. Может, мы неправильно его используем – я в том числе. Ему нужно дать больше места в углах, больше пространства. Он может создать ситуацию, выведя тебя на бросок.

Но мы все равно забиваем голы, и дай бог, чтобы это продолжалось. Толчинский и Найту отдает, и у него самого моментов куча.

Я ему говорю, что надо забивать. Но думаю, что мы еще проанализируем матчи. И надеюсь, что у нас будет еще больше моментов, – сказал нападающий .