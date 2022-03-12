Хартли о возможном уходе Грубеца: «Если вы прочитали это в интернете, то почему спрашиваете у меня? Верьте интернету»

ответил на вопрос о возможном уходе из «Авангарда» вратаря .

– Серия с второй год подряд получается информационно-грязной. Почему? Рады, что теперь это позади?

– Когда ты выбиваешь одну команду трижды за последние четыре сезона – трудно рассчитывать, что у тебя там будут друзья.

Мы с огромным уважением относимся к противнику. Это противостояние двух сильных клубов.

Да, тут есть чувство как в мыльной опере. Но ничего страшного. Это часть шоу. Идем дальше.

– Останется ли вратарь Шимон Грубец на второй раунд? Об этом писали в интернете.

– Если вы это прочитали в интернете, то почему спрашиваете у меня? Верьте интернету. Надеюсь, вы сегодня рано встали и подготовили этот вопрос, – сказал главный тренер .

Вратарь «Авангарда» Грубец сделал 2 шатаута в серии с «Ак Барсом». Он отразил все 23 броска в 6-м матче