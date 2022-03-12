Найт заблокировал 5 бросков в 6-м матче с «Ак Барсом» – больше всех в «Авангарде». Он также забил гол, выиграл 17 из 29 вбрасываний и сыграл 24:20

Теги Ак Барс Авангард видео КХЛ Кубок Гагарина Корбан Найт Хоккей

Корбан Найт заблокировал пять бросков в шестом матче серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:0).

Это лучший показатель в составе «Авангарда». По четыре блок-шота сделали Алексей Береглазов и Виктор Сведберг.

Более того, канадец отметился заброшенной шайбой – в первом периоде он открыл счет. Его гол в результате будет записан как победный.

Также Найт нанес четыре броска по воротам, выиграл 17 из 29 вбрасываний (58%) и провел на льду 24 минуты и 20 секунд (33 смены).

Центрфорвард набрал 4 (2+2) очка в 6 матчах серии с казанцами. Его статистику можно посмотреть здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные