Дмитрий Рашевский: «Северсталь» была злее «Динамо» – у них не было права на ошибку. Эмоций, силенок нам не хватило»

рассказал о поражении от (2:3) в шестом матче серии Кубка Гагарина.

– Хорошая, боевая игра. Понятно, что у «Северстали» не было права на ошибки, поэтому они были злее нас.

Но мы сами допустили ошибки во втором периоде, когда вроде бы наоборот должны были добавить. Отсюда и такой результат матча.

– Почему вы не могли играть в третьем периоде так, как после смены вратаря во втором?

– Это плей-офф. Где-то усталость уже накопилась.

В шестом матче побеждает та команда, которая строже играет в обороне и выполняет установку тренера. Эмоций, силенок нам не хватило.

– Что было в концовке? Откуда столько драк?

– Мы могли где-то дожать. Нам не повезло.

В плей-офф без драк нельзя. Никто вылетать в первом раунде не хочет, так что это вполне нормально, – сказал нападающий московского .

«Северсталь» и «Динамо» проведут 7-й матч. Череповчане сравняли счет в серии, выиграв 6-ю игру