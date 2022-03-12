Кудашов о поражении от «Северстали»: «Динамо» плохо начало, дали большой гандикап сопернику. Отыграться потом было очень тяжело»

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Алексей Кудашов дал комментарий после поражения от «Северстали» (2:3) в шестом матче серии Кубка Гагарина.

– По большому счету, игра ничем не отличалась от предыдущих.

Такая же обоюдоострая, со множеством борьбы, столкновений, моментов. Плохо начали, дали большой гандикап сопернику. Потом отыграться было очень тяжело.

– В конце матча потасовки – это была ваша установка?

– Это совершенно нормально. Никто не хочет уступать, игроки пихаются, толкаются, там и драк-то никаких не было – просто потолкались.

– Если не считать эти заварушки, игровых удалений не было практически. Стоило ли Сергееву нарушать в концовке?

– До конца не могу сказать об этом моменте, с игры не так хорошо видно, как на разборе, – заявил главный тренер московского «Динамо».

«Северсталь» и «Динамо» проведут 7-й матч. Череповчане сравняли счет в серии, выиграв 6-ю игру

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