Кудашов о поражении от «Северстали»: «Динамо» плохо начало, дали большой гандикап сопернику. Отыграться потом было очень тяжело»

дал комментарий после поражения от (2:3) в шестом матче серии Кубка Гагарина.

– По большому счету, игра ничем не отличалась от предыдущих.

Такая же обоюдоострая, со множеством борьбы, столкновений, моментов. Плохо начали, дали большой гандикап сопернику. Потом отыграться было очень тяжело.

– В конце матча потасовки – это была ваша установка?

– Это совершенно нормально. Никто не хочет уступать, игроки пихаются, толкаются, там и драк-то никаких не было – просто потолкались.

– Если не считать эти заварушки, игровых удалений не было практически. Стоило ли Сергееву нарушать в концовке?

– До конца не могу сказать об этом моменте, с игры не так хорошо видно, как на разборе, – заявил главный тренер московского .

«Северсталь» и «Динамо» проведут 7-й матч. Череповчане сравняли счет в серии, выиграв 6-ю игру