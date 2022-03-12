Няттинен и Бойков подрались в конце 6-го матча «Северстали» и «Динамо». Потасовки начались из-за действий О′Делла

Массовая потасовка произошла в конце 6-го матча серии между «Северсталью» и московскими «Динамо».

Эмоции вспыхнули на льду после того, как форвард бело-голубых атаковал Даниила Вовченко, после чего столкнулся с .

В результате этого в середине площадки возникла серия стычек.

подрался с – оба хоккеиста получили по пять штрафа. Также по пять штрафных минут за драку получили Гераськин и .

«Северсталь» и «Динамо» проведут 7-й матч. Череповчане сравняли счет в серии, выиграв 6-ю игру