Няттинен и Бойков подрались в конце 6-го матча «Северстали» и «Динамо». Потасовки начались из-за действий О′Делла

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Массовая потасовка произошла в конце 6-го матча серии между «Северсталью» и московскими «Динамо».

Эмоции вспыхнули на льду после того, как форвард бело-голубых Эрик О′Делл атаковал Даниила Вовченко, после чего столкнулся с Игорем Гераськиным.

В результате этого в середине площадки возникла серия стычек.

Йоонас Няттинен подрался с Сергеем Бойковым – оба хоккеиста получили по пять штрафа. Также по пять штрафных минут за драку получили Гераськин и Оскар Линдберг.

«Северсталь» и «Динамо» проведут 7-й матч. Череповчане сравняли счет в серии, выиграв 6-ю игру

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